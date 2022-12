Des soldats russes poursuivent leur formation militaire sur des terrains d’entraînement biélorusses

Les militaires russes du groupement régional de troupes russo-biélorusse continuent leur entraînement intensif de combat sur les terrains d'entraînement des forces armées de la Biélorussie.

Les militaires russes du groupement régional de troupes russo-biélorusse continuent leur entraînement intensif de combat sur les terrains d'entraînement des forces armées de la Biélorussie. Les soldats prennent part à des exercices de tir avec leur équipement qui comprend des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des fusils de sniper et des grenades à main antichars. Les militaires s'entraînent à conduire des véhicules de combat, participent à des parcours d'obstacles psychologiques et améliorent leur pratique de la médecine tactique et d'autres matières.