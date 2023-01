L'ambassade de Russie en France dénonce le gel des comptes de RT France

Dans le cadre des sanctions de l'UE contre la Russie liées au conflit en Ukraine, les autorités françaises ont décidé de bloquer les fonds de RT France. Une «violation scandaleuse des principes démocratiques fondamentaux», note l'ambassade de Russie.

«Nous considérons ce dernier geste, à savoir le blocage des comptes de la chaîne de télévision, qui rend de facto impossible la continuation de son travail en France, comme une violation scandaleuse des principes démocratiques fondamentaux, des normes et des règles internationales relatives à la liberté des médias, une violation qui dépasse le cadre des mesures restrictives imposées par l’Union européenne à la Russie, ces dernières ne pouvant pas s’appliquer à RT France» : c'est en ces termes que l'ambassade de Russie en France a commenté, ce 20 janvier, le gel des fonds de RT France décidé par le Trésor public.

L’ambassade relève au passage que même avant le début de l’«opération militaire spéciale» russe en Ukraine, la France menait une «politique discriminatoire portant atteinte à la liberté d’expression» à l’égard de RT France.

Ce blocage des fonds est lié au neuvième paquet de sanctions anti-russes de l'Union européenne, visant notamment la maison-mère de RT France, TV-Novosti. Cette décision, qui compromet le paiement des prestataires et salariés de la chaîne, fait en outre suite à l'interdiction de diffusion du média dans l’UE, adoptée le 27 février 2022. La Commission européenne avait à alors invoqué la nécessité de couper tous les canaux de diffusion (satellite, Web et réseaux sociaux) en Europe de «la machine médiatique du Kremlin» représentée, selon elle, par RT et Sputnik.

Or, l'UE n'a pas été en mesure, pour appuyer cette décision, de citer la moindre fake news dont se seraient rendus coupables ces médias. Et pour cause : la chaîne RT France n'a jamais été sanctionnée par le régulateur français des médias, l’Arcom (ex-CSA). Les avocats de RT France ont notamment dénoncé une méconnaissance de «la liberté d’expression dont doit disposer, en toutes circonstances, tout média d’information, sous le contrôle de son régulateur national».