Accusés d'être pro-russes, Viktor Medvedchouk – chef du parti désormais interdit Plateforme pour la vie – ainsi que plusieurs autres députés de l'opposition, anciens et actuels, ont été déchus de leur nationalité ukrainienne.

Sur la base de documents rédigés par le Service de sécurité ukrainien (SBU) et les autorités migratoires, les anciens députés Viktor Medvedchouk – ex-leader du parti d'opposition Plateforme pour la vie, interdit par les autorités – Andrey Derkach, Taras Kozak et le député Renat Kuzmin ont été déchus de leur citoyenneté ukrainienne, a annoncé le 10 janvier Volodymyr Zelensky, assurant que la mesure était conforme à la Constitution.

«Si un parlementaire choisit de servir non pas le peuple ukrainien, mais les tueurs qui sont venus en Ukraine, alors nous agissons en conséquence», a expliqué le président ukrainien, sous-entendant que les parlementaires déchus de leur citoyenneté avaient collaboré avec la Russie. «Ce ne sont pas les dernières décisions de ce type. Les services spéciaux sont à l'œuvre», a par ailleurs menacé le chef d'Etat.

Les quatre hommes politiques avaient quitté l'Ukraine dans un contexte de répression de l'opposition par le gouvernement à la suite du déclenchement de l'opération militaire russe, en février 2022.

Arrêté en avril, peu après que son parti – le deuxième plus important du pays – a été déclaré illégal, comme une douzaine d'autres groupes qui s'opposaient aux autorités de Kiev, Viktor Medvedchouk a été détenu plusieurs mois en Ukraine. Il a été libéré en septembre dans le cadre d'un important échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Dans le cadre de cet échange, 55 soldats de Russie et du Donbass sont rentrés chez eux, tandis que l'Ukraine a récupéré 150 de ses soldats, dont de nombreux combattants du bataillon nationaliste Azov, qui s'est rendu aux forces russes lors de la bataille de Marioupol.

Au cours des années précédentes, Viktor Medvedchouk avait lui-même joué un rôle actif dans l'organisation d'échanges de prisonniers entre l'Ukraine et les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Les opposants de Viktor Medvedchouk l'accusent d'être un politicien pro-russe, ce qu'il nie. Andrey Derkach, Taras Kozak et Renat Kuzmin ont tous fait l'objet d'accusations similaires.

En décembre, Volodymyr Zelensky avait déjà révoqué la citoyenneté de 13 prêtres de l'Eglise orthodoxe ukrainienne canonique, qui dépend du Patriarcat de Moscou.