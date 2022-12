«Partenariat stratégique» : Moscou et La Havane souhaitent renforcer leur coopération en 2023

Au cours d'un entretien téléphonique, les présidents russe et cubain ont réaffirmé leur volonté d'approfondir leur coopération économique et d'assurer le suivi des accords signés lors de la visite de Miguel Diaz-Canel à Moscou fin novembre.

Les présidents cubain Miguel Diaz-Canel et russe Vladimir Poutine ont eu une discussion téléphonique le 28 décembre, échangeant leurs vœux pour la nouvelle année, 2023 devant être l'occasion pour les deux pays de renforcer leur «partenariat stratégique».

Selon un communiqué publié le lendemain, les deux dirigeants ont discuté «de la coopération bilatérale et ont confirmé être prêts à mettre en œuvre de manière suivie les accords conclus lors de la visite du président cubain en Russie du 19 au 22 novembre, en tenant bien compte des propositions et des demandes de la partie cubaine». Une attention particulière a été accordée, d'après le communiqué, aux «projets conjoints mutuellement bénéfiques dans les domaines de l'énergie et de l'industrie». De manière générale, les deux dirigeants «ont convenu d'intensifier les contacts à différents niveaux entre les deux nations».

«Nous avons passé en revue les excellents résultats de notre récente visite en Russie et ratifié la volonté commune d'approfondir le dialogue politique et les liens économiques, commerciaux, financiers et de coopération», a relaté Miguel Diaz-Canel sur Twitter.

Moscou effectuera un don de 25 000 tonnes de blé à l'île

Le président cubain, dont le pays fait face à une grave crise économique, a effectué une tournée internationale qui, outre la Russie, l'a conduit en Algérie, en Turquie et en Chine. A l'issue de ces visites, Miguel Diaz-Canel a indiqué avoir signé plusieurs accords en matière d'approvisionnement en pétrole avec la Russie et l'Algérie. Le gouvernement russe a également annoncé qu'il allait effectuer un don de 25 000 tonnes de blé à l'île, selon le quotidien du Parti communiste cubain Granma.

Depuis mai, Cuba a souffert d'un déficit chronique de production électrique entraînant de réguliers délestages dans le pays, y compris dans la capitale, mais la situation s'est stabilisée depuis la deuxième quinzaine de décembre, avec des coupures beaucoup plus rares, selon l'AFP.

En parallèle, le président cubain a reçu le 28 décembre à La Havane le sénateur démocrate américain Ron Wyden, qui avait, avec d’autres parlementaires, présenté un projet de loi en 2021 pour mettre fin à l'embargo américain contre Cuba, en vigueur depuis 1962. «J'ai reçu le sénateur américain Ron Wyden, auquel j'ai exprimé ma volonté de travailler ensemble pour améliorer les relations bilatérales au bénéfice de nos peuples», a déclaré le chef de l'Etat sur Twitter, ajoutant lui avoir détaillé «l'impact sur la population cubaine des mesures extrêmes du gouvernement des Etats-Unis».

Le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les Etats-Unis depuis des décennies a été comparé à un «ouragan permanent» que subit l'île par le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla. Malgré le vote d'une trentième résolution à l'Assemblée générale de l'ONU – à une écrasante majorité – condamnant cet embargo de Washington début novembre, aucune inflexion ne semble se dessiner dans la politique américaine à l'égard de l'île socialiste.