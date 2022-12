Israël : Netanyahou présente un programme «encourageant» la colonisation en Cisjordanie

Vainqueur des dernières législatives, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entend poursuivre la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé illégalement par Israël depuis 1967.

Le Premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahou, a présenté ce 28 décembre les grandes lignes du programme de son gouvernement qui doit prêter serment le 29 décembre, mettant l'accent sur l'expansion de la colonisation en Cisjordanie occupée.

«Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la terre d'Israël. Le gouvernement encouragera et développera le peuplement dans toutes les parties de la terre d'Israël - en Galilée, dans le Néguev, dans le Golan, en Judée et en Samarie [Cisjordanie occupée]», affirme dans un communiqué le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, vainqueur avec ses alliés ultra-orthodoxes et de droite radicale des législatives du 1er novembre.

Pour rappel, la Cisjordanie est un territoire palestinien occupé illégalement depuis 1967 par l'Etat hébreu. Le communiqué fait également référence aux demandes de ses alliés de droite radicale qui veulent donner aux forces de sécurité une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la force en Cisjordanie occupée.

«Le gouvernement s'efforcera de renforcer les forces de sécurité et de soutenir les combattants et les policiers afin de combattre et de vaincre le terrorisme», est-il indiqué dans ce document. Enfin, le Likoud évoque les questions religieuses affirmant que «le statu quo sur les questions de religion et d'Etat sera maintenu comme il l'est depuis des décennies en Israël, y compris en ce qui concerne les lieux saints».

Un nouveau ministre de la Défense nommé

Benjamin Netanyahu a également annoncé ce 28 décembre la nomination de Yoav Galant au poste de ministre de la Défense, selon le Likoud. Yoav Galant, 64 ans, un ancien général, a occupé plusieurs postes ministériels dans différents gouvernements de Benjamin Netanyahou, dont il est proche au sein du Likoud.

Né en 1958 en Israël, ce fils de juifs polonais rescapés de la Shoah, a fait une longue carrière dans l'armée, obtenant le grade de général en 2002 et devenant l'attaché militaire du Premier ministre Ariel Sharon.

Officier dans une unité d'élite, puis commandant de la division militaire contrôlant la bande de Gaza à la fin des années 90, il sera plus tard commandant en chef de la région sud, notamment au moment du retrait unilatéral d'Israël de l'enclave palestinienne à l'été 2005.

Le Likoud a par ailleurs dit vouloir faire élire le 29 décembre un nouveau président du Parlement, Amir Ohana, qui avait été en 2019 le premier député ouvertement homosexuel à accéder à un poste ministériel en Israël.