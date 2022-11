«Nous aussi, on sait couper du pain en deux»: le président biélorusse raille le départ de McDonald's

Alexandre Loukachenko s'est moqué du départ de l'enseigne de restauration rapide américaine McDonald's de Biélorussie, arguant que les Biélorusses savaient aussi «couper du pain en deux». «Dieu merci, qu'il parte !», a-t-il encore ajouté.

«Nous aussi, on sait couper du pain en deux» : le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, s’est moqué le 18 novembre du départ du groupe américain de restauration rapide McDonald's de son pays où il sera remplacé par une enseigne russe.

A partir du 22 novembre, les McDonald's de Biélorussie vont opérer sous le nom de Vkousno i Totchka (Délicieux. Point), la chaîne russe qui a repris les restaurants du groupe américain en Russie.

«Dieu merci, qu'il parte !», a réagi le président Loukachenko, lors d'une rencontre avec des employés du secteur agroalimentaire. «Nous devons faire nous-mêmes ce que ce McDonald's faisait autrefois», a-t-il lancé. «Nous aussi, on sait couper le pain en deux et mettre dedans un morceau de viande, des frites et de la salade», a assuré le président biélorusse.

La franchise KSB Victory restaurants, qui opère les restaurants McDonald's en Biélorussie, a annoncé le 11 novembre que ceux-ci allaient bientôt changer de nom pour être rebaptisés en Vkousno i Totchka comme en Russie.

Les premiers restaurants de cette enseigne avaient ouvert leurs portes en Russie le 12 juin, en remplacement de McDonald's qui a quitté le pays en réaction à l'opération militaire russe en Ukraine lancée le 24 février. Des dizaines d'autres marques occidentales ont fait de même, comme Coca-Cola ou encore H&M et Ikea.