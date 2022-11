La diplomatie russe accuse les Etats-Unis et l'OTAN de vouloir «conquérir l'Asie-Pacifique»

Pour le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, la militarisation de la région Asie-Pacifique par les Etats-Unis et l'OTAN témoigne de leur volonté de conquérir la région.

L'OTAN, qui a cessé de revendiquer son essence défensive, entend désormais jouer un rôle de premier plan en Asie-Pacifique : c'est en substance ce qu'a déclaré ce 13 novembre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'issue de sa participation au sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Phnom Penh, au Cambodge.

Point presse de Sergueï Lavrov à l'ASEAN

«L'OTAN ne dit plus qu'elle est une alliance purement défensive [...] Ils ont annoncé au sommet de Madrid cet été qu'ils avaient une responsabilité mondiale, et que la sécurité de la région euro-atlantique et celle de la région indo-pacifique étaient indivisibles», a noté le haut diplomate, rappelant que si l'Alliance atlantique était historiquement une alliance défensive, l'OTAN avait depuis «déplacé sa ligne de défense, alors qu'il n'y a plus de Pacte de Varsovie ni d'Union soviétique».

«En fait, ils prétendent maintenant qu'ils vont jouer un rôle de premier plan ici [dans la région Asie-Pacifique] et déplacent déjà la soi-disant ligne de défense vers la mer de Chine méridionale», a ainsi précisé le chef de la diplomatie russe.

A ce propos, Sergueï Lavrov a mis en parallèle la militarisation de la région de la part des Etats-Unis ainsi que de leurs alliés locaux, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, avec la présence croissante de l'OTAN. «Les Etats-Unis, leurs alliés et l'OTAN essayent de conquérir l'Asie-Pacifique», a analysé le haut diplomate, pour qui cette militarisation vise «clairement à contenir la Chine et à limiter les intérêts russes dans la région».

Face à cette approche qui fait la promotion de formats qui ne sont «pas ouverts à tous», Sergueï Lavrov a défendu la position russe, qui s'appuie sur les «structures inclusives mises en place autour de l'Asean».

«Nous continuerons à faire connaître notre position. Elle est accueillie avec compréhension au sein de l'Asean, bien qu'il n'y ait pas non plus de consensus au sein de l'Asean sur la manière de procéder dans le domaine de la sécurité dans cette région», a expliqué le chef de la diplomatie russe, regrettant que les Etats-Unis parviennent à «semer le doute» dans les rangs de l'alliance asiatique, bien que ses pays «estiment hautement la position de la Russie, la position de la Chine, qui sont en faveur de la préservation du rôle central de l'Asean».