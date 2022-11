Taxation des riches, encadrement des prix : des milliers de personnes défilent à Berlin (IMAGES)

Plusieurs milliers de personnes, selon la police et les organisateurs, ont manifesté ce 12 novembre à Berlin en faveur d'une taxation des plus riches et d'un encadrement des prix des denrées. Le slogan-phare de la mobilisation : «Redistribuer !»

Une manifestation rassemblant au moins 3 000 personnes, selon la police et les organisateurs, s'est déroulée à Berlin ce 12 novembre.

Les manifestants, rassemblés derrière une banderole «Redistribuer !», ont défilé en plein centre de la capitale à l'appel de plusieurs organisations de gauche pour protester contre la flambée des prix et des loyers.

© Tobias SCHWARZ Source: AFP Les manifestants portent des banderoles et des drapeaux lors d’une manifestation intitulée « Umverteilen ! » (Redistribuer !) le 12 novembre 2022 à Berlin.

Les protestataires ont réclamé une taxation des plus aisés pour faire face à la crise et un encadrement des prix des denrées alimentaires, dans le contexte inflationniste en lien avec le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie.

© Tobias SCHWARZ Source: AFP Des manifestants réclament à Berlin le 12 novembre une taxation des riches et un encadrement des prix

«L'expropriation, c'est la moitié du chemin» ou «Redistribuer ! Du haut vers le bas», pouvait-on ainsi lire sur des pancartes et des banderoles, selon l'AFP. Le système économique «privilégie les profits plutôt que les besoins des gens», dénonçait une autre banderole.

L'inflation en Allemagne n'a jamais été aussi élevée depuis plus de 70 ans et a atteint 10,4% en octobre, selon des chiffres définitifs publiés le 11 novembre. Une hausse liée notamment à la flambée des prix de l'énergie.

Cette inflation plombe le pouvoir d'achat des ménages et met en difficulté l'industrie, poumon de la première économie de la zone euro. A Berlin, s'ajoute une envolée des loyers mettant en difficulté de nombreux locataires.

Le gouvernement, qui prévoit une récession de 0,4% l'an prochain, a multiplié les initiatives avant l'été pour tenter d'atténuer la flambée des tarifs de l'énergie, comme des tickets de train à 9€ ou des remises sur le carburant.

La plupart de ces mesures ont néanmoins pris fin à la rentrée. En septembre, le chancelier social-démocrate (SPD) Olaf Scholz a donc annoncé le déblocage d'un plan massif de 200 milliards d'euros pour plafonner les coûts de l'énergie des ménages et des entreprises.