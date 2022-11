Allemagne : l’inflation au plus haut depuis plus de 70 ans

Plombées par la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les statistiques officielles allemandes montrent que le mois d’octobre est le deuxième d’affilée avec une inflation à deux chiffres, un record depuis les années 1950.

L’inflation accélère en Allemagne, atteignant 10,4% en octobre sur un an, relève le 11 novembre dans un communiqué l'Office fédéral de la statistique (Destatis). Un niveau record, qui lui-même succède à celui de septembre, actant une hausse des prix jamais observée depuis novembre 1951. «A 10,4%, le taux d'inflation a atteint un niveau record depuis la réunification allemande», souligne de son côté Georg Thiel, président de Destatis.

La hausse des prix, dans la première économie européenne, est alimentée par la flambée de l’énergie ainsi que des denrées alimentaires. Sur un an, les produits énergétiques ont ainsi augmenté à eux seuls de 43%, et ce, malgré des mesures d’allégement.

Octobre a vu en effet la mise en œuvre outre-Rhin d’une baisse de plus de dix points de la TVA sur le gaz naturel et le chauffage urbain. Mais, au cours de ces 12 derniers mois, les prix du gaz, du bois de chauffage, des granulés et des autres combustibles solides ont plus que doublé.

Montée inexorable des prix

«Les consommateurs ont dû payer nettement plus non seulement pour l'énergie domestique, mais aussi pour les carburants (+22,3%)», souligne l’organisme de statistiques. La situation est à peine meilleure du côté des denrées alimentaires, avec une hausse des prix de 20,3% sur un an, là aussi en accélération. Hors énergie et alimentation, l’inflation se cantonne à 5%, soit moins que la moitié du taux d’inflation global, souligne l’homologue allemand de l’Insee.

Pour tenter d'endiguer la hausse des prix de l’énergie − et le mécontentement des Allemands −, Berlin multiplie les mesures d'aide. Le 10 octobre, le gouvernement a indiqué qu’il rembourserait aux ménages et aux petites entreprises leurs factures de gaz et de chauffage du mois de décembre. Quelques jours plus tôt, le 29 septembre, Olaf Scholz avait annoncé une enveloppe de 200 milliards d’euros pour plafonner les prix de l'énergie pour les entreprises et les ménages.