Un pont suspendu s'effondre en Inde : au moins 60 morts

Un grave accident a tué au moins 60 personnes en Inde ce 30 octobre, quand un pont suspendu s'est effondré dans l'ouest du pays. Il y avait des centaines de personnes sur le pont au moment du drame, rapportent les médias locaux.

Au moins 60 personnes sont mortes ce 30 octobre en Inde dans l'effondrement d'un pont suspendu datant de l'époque coloniale dans l'Etat du Gujarat (ouest), a indiqué un membre du gouvernement local. Le premier bilan donné faisait état de 30 victimes avant d'être revu à la hausse.

«Une opération de sauvetage est en cours», a déclaré ce responsable, Brijesh Merja, auprès de l'AFP. Plus tard, il a annoncé que le bilan de 30 morts passait à 60, et que plus de 82 autres avaient été secourues.

Les images du drame publiées sur les réseaux sociaux montrent l'édifice détruit au-dessus de l'eau avec des victimes tentant d'escalader ce qui reste de la structure pour fuir.

Plus de 100 personnes encore recherchées

Des responsables locaux, cités par des médias régionaux, ont estimé que jusqu'à 500 personnes pouvaient se trouver sur le pont Morbi lorsqu'il s'est effondré, se livrant à des rituels religieux. Une opération de sauvetage a été lancée, impliquant des plongeurs.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui se trouvait au Gujarat, dont il est originaire, a demandé «la mobilisation urgente d'équipes de secours» et la mise à disposition d'aides pour toutes les victimes, a tweeté son cabinet.