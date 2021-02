Inde : une explosion dans une usine de pyrotechnie fait au moins 19 morts

Il ne restait plus grand-chose de l'usine de pyrotechnie au sud de l'Inde, qui a brûlé le 12 février 2021 et occasionné au moins 19 décès. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus élevé.

Au moins 19 personnes ont été tuées et 34 blessées lors d'une explosion dans une fabrique de pyrotechnie située au sud de l'Inde, ont annoncé les autorités ce 13 février 2021. L'explosion, survenue le 12 février après-midi dans le district de Virudhunagar, est l'un des plus graves accidents de ce type enregistrés ces dernières années dans l'Etat du Tamil Nadu.

Un responsable local, R. Kannan, a déclaré à l'AFP que le bilan des victimes allait vraisemblablement s'alourdir dans les heures suivantes.

Au moment de l'explosion, 74 personnes se trouvaient dans la fabrique, selon lui. Parmi les blessés, «certains présentent de graves brûlures», a-t-il déclaré. Des images qui montrent l'ampleur de l'incendie ont circulé sur les réseaux sociaux.

Inde : Plusieurs explosions dans une usine de feux d'artifice ont tué 19 personnes et en ont blessé d'autres dans le district de Virudhunagar, dans l'État du Tamil Nadu, vendredi, dans le sud de l'Inde.

D'autres révélant les restes calcinés après l'immense incendie ont été publiées par les médias locaux.

Selon des informations de presse, la fabrique ne disposait pas d'autorisation légale pour fonctionner. Le portail d'informations The Newsminute a rapporté que le propriétaire était porté disparu et que la police enquêtait sur les causes de l'accident.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que les familles des personnes décédées recevraient une aide de 200 000 roupies (2 260 euros).