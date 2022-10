Madrid : une protestation massive pour réclamer davantage de moyens pour la santé publique (VIDEO)

Alors que le gouvernement espagnol prévoit d'investir 50 millions d'euros dans l'hôpital public, environ 50 000 personnes ont manifesté dans les rues de Madrid pour exiger une hausse du budget alloué au secteur de la santé publique.

De nombreux médecins et infirmières se sont joints à des milliers de manifestants à Madrid le 22 octobre, pour réclamer davantage de ressources pour la politique de santé publique, de meilleures conditions de travail pour les professionnels et un financement accru. Selon les estimations, 50 000 personnes ont assisté à cette manifestation massive, organisée par 26 syndicats et groupes communautaires.

Cette manifestation survient alors que le gouvernement espagnol a prévu d'investir 50 millions d'euros dans l'hôpital public pour recruter environ 1 000 médecins comme le rapporte RFI. En l'espace de dix ans seulement, 18 000 médecins espagnols ont déjà quitté le pays, selon la même source.