Barcelone : des milliers d'indépendantistes battent le pavé lors de la fête nationale catalane

A l'occasion de la fête nationale catalane, Barcelone a vu les indépendantistes catalans défiler en cette année marquant le cinquième anniversaire du référendum d'indépendance jugé illégal par Madrid.

Le traditionnel rassemblement des indépendantistes catalans s'est tenu le 11 septembre à l'occasion de la fête nationale catalane. Le plus important cortège a rassemblé 150 000 personnes selon la Guardia urbana (police municipale), 70 000 selon l'Assemblée nationale catalane (ANC) qui organisait l'événement en collaboration avec l'association culturelle Omnium.

Així es veu la manifestació de la Diada des de l’aire i també a peu de carrer #11stv3https://t.co/2EVIomhsS6pic.twitter.com/mSi9a6wXWZ — 324.cat (@324cat) September 11, 2022

Une mobilisation plutôt décevante pour marquer le cinquième anniversaire de l'organisation du référendum d'indépendance de la région, jugé illégal par Madrid, loin des rassemblements de plus d'un million de personnes au plus fort de l'escalade séparatiste. La mobilisation était quand même plus importante que celle de l'année passée qui avait rassemblé 108 000 personnes selon la Guardia urbana.

Une autre manifestation a été organisée par des groupes de gauche radicale et des partis politiques. Environ 1 500 personnes, selon la police de Barcelone, et 8 000 selon les organisateurs, ont participé au rassemblement. Sur les images de l'agence Ruptly, on peut voir les manifestants brûler un portrait du Premier ministre Pedro Sanchez.

Jugé trop conciliant avec Madrid, le président du gouvernement catalan absent

Cinq ans après le référendum d'indépendance invalidé par Madrid et la justice espagnole, l'ambiance était morose dans le cortège. «Après 5 ans, on se sent un peu abandonnés, on est seuls, ceux d'en haut, nous ont quittés. On est seuls, mais comme vous voyez, même en étant seuls, on en a encore envie», a déclaré Dolors Farre, une habitante de Barcelone à Ruptly.

Le Président de la généralité de Catalogne (qui représente le gouvernement espagnol), Pere Aragonès ne s'est pas rendu à la manifestation où il avait été hué l'année dernière car jugé trop conciliant avec Madrid. Son parti, l'ERC (gauche indépendantiste) est partisan du dialogue avec le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez, qu'il soutient également au parlement de Madrid. Cette posture est très critiquée par des formations plus radicales.

En 2017, les dirigeants indépendantistes de Catalogne avaient proclamé une indépendance qui n'a jamais pu se concrétiser dans les faits et a débouché sur l'emprisonnement ou la fuite des principaux meneurs du mouvement.