Mobilisations à Rome et Stuttgart contre les sanctions visant la Russie

Deux manifestations ont eu lieu ce weekend du 15 et 16 octobre à Rome et à Stuttgart contre la politique de sanctions visant la Russie mais également les livraisons d'armes à l'Ukraine.

Une mobilisation contre les sanctions introduites par l’Italie à l’encontre de la Russie, ainsi que contre la livraison d’armes de l’OTAN à l’Ukraine s’est tenue le 15 octobre à Rome.

Des images filmées par l'Agence RUPTLY montrent des centaines de personnes rassemblées. «Non à l'envoi d'armes, non aux sanctions, oui à la diplomatie», pouvait-on lire sur une pancarte. «+ d'Italie, - d'OTAN» lisait-on sur une autre.

Italie : des centaines de personnes manifestent à Rome

«On sait bien que l’OTAN et les Etats-Unis continuent à livrer des armes à l’Ukraine. Et il semble que Zelensky ne veuille pas terminer la guerre. Selon ses dires, il ne le fera que quand Poutine capitulera et qu’il y aura un autre président. Cela fait peser la menace d'une Troisième Guerre mondiale», s'est inquiété un des participants auprès de RUPTLY.

En Allemagne, plusieurs centaines de manifestants ont défilé le 16 octobre à Stuttgart pour exprimer également leur désapprobation au sujet des livraisons d'armes à l'Ukraine et les sanctions visant Moscou. Parmi les protestataires, certains ont par ailleurs dénoncé la hausse des prix de l'énergie.