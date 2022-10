Contre l'OTAN et les «restrictions énergétiques» : nouvelle mobilisation des Patriotes à Paris

Le parti présidé par Florian Philippot a réuni à Paris, ce 8 octobre, des partisans de la sortie de la France de l'OTAN et des contempteurs de la politique énergétique du gouvernement. L'eurodéputé Gilbert Collard était de la mobilisation.

«Rendez-vous national de la résistance» : c'est sous cet intitulé que le parti souverainiste Les Patriotes organisait, cet après-midi du 8 octobre, une mobilisation dans le quartier de Montparnasse à Paris, place du 18 juin 1940. Parmi les motivations de ce rassemblement, la section locale des Patriotes a évoqué pêle-mêle sur Twitter : l'opposition au «bellicisme» de l'OTAN, au «sabordage de l'économie» par l'exécutif et aux «restrictions énergétiques et sanitaires». Ce dernier motif fait écho au plan de sobriété controversé récemment présenté par le gouvernement, dans le contexte de crise énergétique en partie liée aux sanctions et contre-sanctions autour du conflit en Ukraine.

Des centaines de personnes ont rejoint cette manifestation, comme on peut le voir sur des photos et vidéos publiées sur Twitter par des militants des Patriotes.

« Sortons vite de l’OTAN » Manifestation pour la paix du 8 Octobre 2022 à Paris à l’initiative de @_LesPatriotes de @f_philippot !

Ces français refusent le conflit généralisé dans lequel les élites mondialistes essayent d’attirer la France 🇫🇷 #Otan#Ukraine#Russiepic.twitter.com/qA64qcAWM9 — Tamila Tapayeva (@tamilatapayeva) October 8, 2022

Parmi les personnalités ayant participé à la mobilisation figuraient l'avocat Fabrice di Vizio – habitué des événements organisés par les Patriotes – mais aussi l'eurodéputé ex-RN Gilbert Collard, qui avait rallié Eric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. «La Résistance se rassemble», s'en est félicité Florian Philippot, le leader des Patriotes.

Marc Doyer, Myriam Palomba, Me Di Vizio, Gilbert Collard…La Résistance se rassemble ! 🇫🇷 pic.twitter.com/9Buz19mk8h — Florian Philippot (@f_philippot) October 8, 2022

Ce parti s'est montré particulièrement actif contre les restrictions de liberté liées à la pandémie de Covid-19 ces deux dernières années. Il organise désormais régulièrement des manifestations pour la sortie de la France de l'Alliance atlantique et de l'UE et contre la politique internationale et énergétique du gouvernement.