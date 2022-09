L'ambassade des Etats-Unis à Moscou exhorte ses citoyens à quitter la Russie immédiatement

Ce 28 septembre, l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a appelé les citoyens américains à s'abstenir de se rendre en Russie et ceux qui s'y trouvent à quitter le pays sans délais.

Dans un communiqué publié le 28 septembre, l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a demandé aux citoyens américains à ne pas se rendre en Russie et aux personnes y résidant ou y voyageant à quitter le pays «immédiatement tant qu'il reste des possibilités limitées de voyage commercial».

Pour justifier sa décision, l'ambassade soutient que la Russie pourrait refuser de reconnaître la citoyenneté américaine des doubles nationaux et par conséquent leur refuser l'accès à l'assistance consulaire américaine, les empêcher de quitter la Russie et les enrôler pour le service militaire. «L'ambassade des Etats-Unis est fortement limitée dans sa capacité à aider les citoyens américains, et les conditions, y compris les options de transport, peuvent soudainement devenir encore plus limitées», affirme encore l'ambassade américaine.

Une décision qui survient quelques jours après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé lors d’une allocution à la nation, la «mobilisation partielle» des citoyens russes «qui sont actuellement dans la réserve et, surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées, ont certaines spécialités militaires et une expérience correspondante».