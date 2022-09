Ce 23 septembre, des milliers de personnes participent à une mobilisation de soutien aux référendums sur l’adhésion à la Russie, organisés dans le Donbass et dans les zones sous contrôle russe dans les régions de Kherson et de Zaporojié en Ukraine.

«On n’abandonne pas les nôtres» : c'est derrière ce slogan que plusieurs milliers de manifestants expriment, ce 23 septembre, leur soutien aux référendums sur l'adhésion à la Fédération de Russie, organisés jusqu'au 27 septembre dans plusieurs territoires : les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (reconnues par Moscou, Bagdad et Pyongyang) ainsi que les zones dont les autorités russes ont pris le contrôle dans les régions de Kherson et de Zaporojié en Ukraine, dans le cadre de l'«opération militaire spéciale» russe lancée fin février.

Moscou : manifestation de soutien aux référendums d'adhésion à la Russie dans le Donbass



Rejoignez-nous sur Telegram :

🔵 https://t.co/ObEjPkzEv5https://t.co/01qQ4bdaD8 — RT France (@RTenfrancais) September 23, 2022

De leur côté, Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent des scrutins illégitimes.