Les supporters du Celtic scandent un chant contre la famille royale lors d'un hommage à Elizabeth II

«Si tu détestes la famille royale tape dans tes mains» : les supporters du club ecossais Celtic Glasgow s'en sont ouvertement pris à la famille royale lors d'une minute de silence en hommage à la reine Elizabeth II.

La famille royale n'a pas que des admirateurs au Royaume-Uni. Les supporters du Celtic Glasgow en Ecosse – club crée par des immigrants irlandais et dont les racines sont profondément catholiques – ont en effet entonné un chant à son encontre, «If you hate the royal family clap your hands», «Si tu détestes la famille royale tape dans tes mains», lors de la minute de silence en hommage à la reine Elizabeth II, le 18 septembre avant un match au St Mirren Park. Une banderole sur laquelle étaient inscrits les mêmes mots a également été brandie dans les tribunes.

Plusieurs manifestants antimonarchie ont tenté de faire entendre leur voix depuis le décès d'Elizabeth II. Poliment escortés dans certains cas, délogés assez rudement par la police dans d'autres, ils n'ont pas été les bienvenus en venant exprimer cette voix discordante pendant le deuil national.

Autre incident récent : lors de sa venue à Cardiff où des centaines de Gallois étaient présents pour l'accueillir, le roi Charles III a été interpellé par un homme «Alors que nous luttons pour chauffer nos maisons, nous devons payer votre défilé !», lui a-t-il assené en référence à la hausse des coût de l'énergie.