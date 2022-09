La Russie non conviée aux obsèques d'Elizabeth II : un choix «immoral», selon Maria Zakharova

Les autorités britanniques ont signifié à l’ambassade russe qu’aucun représentant de la Russie ne serait convié aux obsèques de la reine Elizabeth II. Une décision qui a provoqué l’indignation de la porte-parole de la diplomatie russe.

Sur fond de conflit en Ukraine, aucun représentant russe n’a été convié aux obsèques de la reine d'Angleterre Elizabeth II, qui doivent avoir lieu le 19 septembre à l'abbaye de Westminster. Or aux yeux de la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, «l’opération spéciale en Ukraine» n’est qu’un prétexte pour les autorités britanniques. «Nous considérons comme profondément immorale cette tentative britannique d'utiliser la tragédie nationale, qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde, à des fins géopolitiques pour régler des comptes avec notre pays», a-t-elle déploré ce 15 septembre, selon un communiqué.

«Ceci est particulièrement blasphématoire vis-à-vis de la mémoire d'Elizabeth II», a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, rappelant l’engagement durant la Seconde Guerre mondiale de la princesse au sein de l’Auxiliary Territorial Service (ATS). Il s'agit d'une branche féminine des forces armées britanniques «qui ont combattu les Nazis et leurs complices ukrainiens Stepan Bandera et Roman Choukhevytch [deux ultra-nationalistes qui ont collaboré avec le régime nazi.]», selon les termes de la porte-parole de la diplomatie russe.

«Désormais, les élites britanniques sont aux côtés des nazis», a-t-elle assené – en référence aux éléments nazis que Moscou pointe du doigt au sein des forces ukrainiennes – «alors qu’à Moscou, on se souvient de tous les anciens combattants qui ont contribué à la Victoire et on continue d’honorer leur mémoire.» «Pour notre part, nous exprimons nos profondes condoléances au peuple britannique pour la lourde perte qu'il subit», a-t-elle conclu, selon le communiqué.

D'après l'AFP, plus de 100 têtes couronnées, chefs d'Etat et autres personnalités sont attendus aux obsèques d'Elizabeth II à l'abbaye de Westminster la semaine prochaine .L'absence de la Russie témoigne des relations diplomatiques très tendues entre Moscou et Londres depuis plusieurs années, de l'affaire Skripal en 2018 au conflit en Ukraine.