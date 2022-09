La reine du Royaume-Uni Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, Charles devient roi

Le palais royal a annoncé ce 8 septembre la mort de la reine Elizabeth II. Ses médecins avaient fait part en début d'après-midi de leur préoccupation concernant son état de santé. Son fils, Charles, devient automatiquement roi.

La reine Elizabeth II est décédée ce 8 septembre à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés, et son fils le prince Charles lui succède automatiquement.



«La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain», a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était populaire.

Le drapeau britannique a été mis en berne sur le palais, où étaient réunies des centaines de personnes, au moment de l'annonce de la mort.

Des personnes présentes devant le palais ont éclaté en sanglots et la foule est devenue silencieuse, a constaté une journaliste de l'AFP, pendant qu'à la télévision la BBC diffusait l'hymne britannique.

Quelques heures plus tôt, les médecins de la monarque avaient fait part de leur «préoccupation» son état de santé.

Les réactions ont été nombreuses dès l'annonce du décès.

Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé ses condoléances, saluant «une amie remarquable de l'Irlande», a fait savoir la présidence dans un communiqué : «Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié.»

La Maison Blanche a fait part de «ses pensées» pour la famille de la reine II, ainsi que pour le «peuple du Royaume-Uni», a déclaré sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué «la grâce, la dignité et le dévouement» d'Elizabeth II, qui a été une «présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur».

Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, qu'il a saluée comme «une amie de la France, une reine de cœur» ayant «marqué à jamais son pays et son siècle».

Détails à suivre...