Mali : suspectés d’espionnage, deux membres de l'ambassade de France interpellés puis relâchés

Arrêtés le 15 septembre au centre-ville de Bamako en train de prendre des photographies, deux Français, soupçonnés dans un premier temps d'espionnage, ont été libérés après des vérifications par les autorités maliennes.

Deux membres de l'ambassade de France au Mali ont été interpellés le 15 septembre à Bamako puis libérés le lendemain, ont confié des sources diplomatiques à l’AFP, dans un contexte de dégradation continue des relations entre Paris et Bamako. Il s’agit, selon le journal Libération qui a également rapporté l'information, de deux militaires.

Les deux membres de l'ambassade, de nationalité française, ont été interpellés en milieu de journée en centre-ville tandis qu'ils prenaient des photos d'un terrain de football devant servir de point de rassemblement pour les ressortissants français en cas d'évacuation forcée, selon un diplomate français à Bamako. Ils ont été «libérés vendredi matin [16 septembre] après des échanges fructueux entre les deux parties», a précisé cette source française.

Libération relate que des jeunes qui jouaient au foot sur place auraient interpellé les soldats, avant d’alerter des militaires maliens qui se trouvaient dans une base proche et ont arrêté les Français. Les militaires français se seraient livrés à une activité «de routine», a expliqué au quotidien une source au ministère français des Armées.

«Deux agents de l'ambassade ont été brièvement retenus par les autorités maliennes. Ils ont été libérés après des échanges entre l’ambassade avec les autorités maliennes. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire», a par ailleurs déclaré le Quai d'Orsay à Paris.

L’ambassade et le consulat français ont brièvement fermé leurs portes

Une source diplomatique malienne a confirmé l'information. «Pour des raisons de sécurité, deux ressortissants français arrêtés et soupçonnés dans un premier temps d'espionnage ont été libérés», a-t-elle déclaré, précisant que «les vérifications nécessaires ont été faites», a-t-elle déclaré. Selon Libération, lesdites vérifications ont permis de s’assurer que «les photos prises n’étaient pas suspectes et que leurs passeports étaient en règle».

Le quotidien précise que l’ambassade et le consulat français avaient fermé leurs portes dès le matin du 16 septembre, indiquant que l’affaire était prise «très au sérieux». Selon des sources à Paris et à l’ambassade contactées par Libération, les militaires bénéficiaient de la protection diplomatique et n’auraient jamais dû être interpellés et fouillés. L’incident étant jugé clos, les services consulaires ont ensuite rouvert.

Les relations entre le Mali et ses partenaires occidentaux se sont progressivement dégradées depuis août 2020 et l’arrivée au pouvoir des militaires, qui ont décidé de prendre leurs distances avec Paris et de nouer un partenariat avec Moscou. Au lendemain de la fin du retrait militaire de la France mi-août, avec l’évacuation de la base de Gao, Bamako a accusé celle-ci de s’être livrée à des actes d'espionnage, d'avoir violé à plusieurs reprises la souveraineté du Mali et d'y avoir soutenu des groupes terroristes islamistes, des affirmations que la diplomatie française a contesté.

Cette brève interpellation de deux Français intervient également dans un contexte de crispation diplomatique entre Bamako et Abidjan autour du sort de 46 soldats ivoiriens détenus depuis plus de deux mois au Mali, les autorités maliennes ayant indiqué que ces derniers étaient à leurs yeux des «mercenaires».