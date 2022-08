Afghanistan : les Taliban célèbrent le retrait des troupes étrangères (VIDEOS)

Chants et parade militaire avec les équipements abandonnés par les soldats étrangers : les Taliban ont fêté le premier anniversaire du retrait d'Afghanistan de la coalition dirigée par les Etats-Unis, et leur retour au pouvoir après 20 ans de guerre.

Un an après le retrait chaotique des troupes étrangères concluant 20 ans de guerre contre la coalition menée par les Etats-Unis, les Taliban ont paradé et chanté le 31 août pour fêter leur victoire en Afghanistan. Des centaines de leurs partisans se sont réunis sur la place Massoud, près de l'ancienne ambassade américaine.

«Mort à l'Amérique ! Mort aux occupants ! Vive la liberté !», ont-ils scandé pendant que les officiels avaient eux rendez-vous pour une cérémonie sur l'ancienne base aérienne de Bagram, centre névralgique des forces américaines pendant l'occupation.

تا لحظات دیگر مراسم گرامی‌داشت از ۹ سنبله (روز آزادی افغانستان از اشغال آمریکا) در میدان هوایی بگرام با حضورداشت مقامات ارشد، اعضای کابینه، مسئولان ملکی و نظامی و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان آغاز می‌شود. #ازادیpic.twitter.com/8lrXn7mRzU — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) August 31, 2022

«Le drapeau de l'islam flotte haut. Nous sommes heureux de vivre sous la bannière de l'islam», a déclaré à l'AFP Shah Ahmad Omari, un combattant Taliban.

ډیر ژر به د بګرام هوايي ډګر نه د لوي درستیز قاري فصیح الدین څرګندوني نشر شي pic.twitter.com/2UOoQeyCMf — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) August 31, 2022

Dans les rues de la capitale, des bannières célébrant les victoires contre trois puissances avec l'Empire britannique et l'ancienne Union soviétique, qui ont également perdu des guerres en Afghanistan, ont été brandies.

Une parade militaire organisée au sein d'un aérodrome

Par un communiqué, le gouvernement a déclaré que ce jour marquait le premier anniversaire de «la libération du pays de l'occupation américaine». «Tant de moudjahidine [combattants pour le retour des Taliban] ont été blessés, tant d'enfants sont devenus orphelins et tant de femmes sont devenues veuves», écrit-il.

A l'aérodrome de Bagram, où une parade militaire avait été organisée par les autorités, des groupes de combattants Taliban en tunique traditionnelle et portant des grenades dans le dos, ont défilé devant la foule.

Quelques minutes plus tard, des dizaines de véhicules militaires, dont des Humvees, véhicules blindés américains, et des chars d'artillerie, saisis pendant la guerre ou abandonnés par les forces étrangères lors de leur retrait, ont été exhibés.

رسم ګزشت:

اوس د ملي دفاع وزارت د سکاټ مزائلو کنډک د لوژ د مخي تیریدونکي دي.

د ازادۍ تر عنوان لاندي نيول سوي مراسم.#ازاديpic.twitter.com/BGAWsnU9Sd — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) August 31, 2022

Le 30 août au soir, des feux d'artifice avaient éclaté dans le ciel et des Taliban avaient tiré des coups de feu en l'air.

Le 30 août 2021, le dernier soldat américain est monté à bord du dernier vol en partance de Kaboul, une minute avant minuit, mettant fin à une évacuation chaotique de 123 000 civils d’Afghanistan. Le départ des troupes a mis fin à la plus longue intervention militaire des Etats-Unis, débutée en réaction à l'attaque du 11 septembre 2001 à New York.

Cette guerre a coûté la vie à plus de 2 400 soldats américains et plus de 3 500 soldats des autres pays de l'OTAN, selon l'armée américaine. Des dizaines de milliers d'Afghans ont aussi péri, victimes des combats et des attentats meurtriers menés par les Taliban.

Deux semaines avant le retrait des troupes, les Taliban avaient pris le pouvoir au cours d'une offensive éclair menée sur tout le territoire contre les anciennes forces gouvernementales.