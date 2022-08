Israël : le Dôme de fer intercepte des roquettes au-dessus de Sdérot (VIDEO)

Des images filmées le 6 août par Ruptly montrent le système de défense israélien interceptant des roquettes au-dessus de la ville de Sdérot. Tsahal mène depuis le 5 août des bombardements sur Gaza, assurant cibler des sites du Djihad islamique.

Le fameux bouclier antimissile israélien «Dôme de fer» a notamment intercepté des roquettes au-dessus de la ville de Sdérot, comme on peut le voir sur des images filmées le 6 août par les équipes de l'agence vidéo de RT, Ruptly. «En général, nous sommes prêts à faire face à toutes sortes d'événements. Nous estimons que les tirs lourds de roquettes vont se poursuivre dans les prochaines heures et même dans les prochains jours. Nous nous préparons à évacuer les résidents demain et pendant la semaine», a déclaré le porte-parole de l’administration de cette ville israélienne, Yaron Sason.

L'armée mène des frappes aériennes sur la bande de Gaza depuis le 5 août, affirmant cibler des sites appartenant au Djihad islamique. Depuis le lancement de ces raids, des roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. Tsahal estime que 97% des projectiles lancés depuis ce territoire palestinien ont été interceptés par le Dôme de fer.

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé le 7 août que 31 personnes, dont six enfants, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, depuis le déclenchement des hostilités. Les autorités israéliennes contredisent néanmoins ce bilan, assurant que des enfants palestiniens ont été tués le 6 août par un tir de roquette raté du Djihad islamique vers Israël.