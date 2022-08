Trois nouveaux navires transportant des céréales ont quitté l'Ukraine

Trois nouveaux chargements de céréales ont quitté l'Ukraine en convoi ce 5 août et un autre se dirige vers ses côtes, à vide, entamant une série de rotations régulières pour ravitailler les marchés agricoles.

Trois cargos chargés de maïs ont quitté les ports ukrainiens le matin de ce 5 août, rapporte notamment l'agence de presse Tass.

Ces trois bâtiments desserviront l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie, selon des précisions du ministère turc de la Défense, tandis qu'un cargo fait route à vide vers le port ukrainien de Tchernomorsk, afin d'y charger des céréales. Les quatre navires entament ainsi une série de rotations régulières pour ravitailler les marchés agricoles.

Tous progressent sous la surveillance du Centre de coordination conjointe (CCC), établi à Istanbul aux termes d'un accord international signé dans la même métropole le 22 juillet.

La Russie et l'Ukraine ont signé deux textes séparés, validés par la Turquie et les Nations unies, devant permettre les exportations de céréales d'Ukraine, bloquées depuis le lancement de l'opération militaire russe 24 février, et celles de produits agricoles russes malgré les sanctions occidentales. Une première expédition de maïs a été effectuée au départ d'Odessa le 1er août qui, après son inspection le 3 août par le CCC à l'entrée du Bosphore, se dirigeait vers Tripoli, dans le nord du Liban.