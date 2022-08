La Russie est toujours prête à discuter avec Washington d'échanges de prisonniers, affirme Lavrov

Le chef de la diplomatie russe a rappelé qu'un «canal» avait été prévu par les présidents Biden et Poutine pour discuter d'échanges de prisonniers. Cette déclaration survient le lendemain de la condamnation en Russie d'une basketteuse américaine.

«En ce qui concerne spécifiquement le sujet – les personnes condamnées en Russie et aux Etats-Unis – j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il existe un canal spécialement convenu par les présidents. Et quoi que l'on dise en public, ce canal conserve sa pertinence» : lors d'une conférence de presse depuis le Cambodge ce 5 août, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé la volonté de son pays de discuter d'échanges de prisonniers avec Washington.

«Si les Américains décident de recourir à nouveau à la diplomatie publique et de faire des annonces, des déclarations retentissantes selon lesquelles ils vont maintenant prendre de telle ou telle mesures – c’est leur affaire et, je dirais même, leur problème. Parce que les Américains ne suivent souvent pas les arrangements selon le travail professionnel normal – non seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup d’autres», a néanmoins regretté le chef de la diplomatie, avant d'insister sur le fait que Moscou était prêt à discuter d'échanges de prisonniers, «mais dans le cadre du canal convenu par les présidents Poutine et Biden».

Ces déclarations surviennent dans un contexte russo-américain marqué, notamment, par la condamnation le 5 août en Russie à neuf ans d'emprisonnement de la star américaine du basket-ball féminin Brittney Griner pour trafic de drogue. Après l'annonce de ce jugement, la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre avait dénoncé une «détention abusive» de la star du basket. Elle avait également fait savoir que Washington «exhortait» la Russie à accepter son offre d'échange de prisonniers. Celle-ci, d'après l'AFP, vise à obtenir le retour aux Etats-Unis de la basketteuse Brittney Griner mais aussi d'un autre ressortissant américain, Paul Whelan, purgeant une peine de 16 ans de prison en Russie pour espionnage.

Selon plusieurs médias américains, il s'agirait d'échanger contre ces deux ressortissants américains Viktor Bout, citoyen russe qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis après une condamnation pour trafic d'armes.