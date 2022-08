Un bombardement ukrainien sur un théâtre de Donetsk fait cinq morts, selon les autorités locales

Selon les autorités de Donetsk, la ville a été la cible de frappes ukrainiennes, touchant un théâtre où devaient se tenir une cérémonie d'hommage à un colonel de la milice populaire défunt. Le bilan provisoire s'élève à cinq morts et six blessés.

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, les forces armées ukrainiennes ont bombardé ce 4 août le bâtiment du théâtre dramatique de Donetsk où devait avoir lieu la cérémonie d’hommage à Olga Katchoura, colonel de la milice populaire de la République populaire de Donetsk (reconnue par Moscou mais non par Kiev).

Malgré la présence d'un système de défense antiaérienne, une dizaine de projectiles se serait abattue sur le centre-ville, et deux obus auraient touché le bâtiment du théâtre, entraînant son évacuation. Selon les autorités de la République populaire de Donetsk, cinq personnes sont décédées et six autres ont été transportées à l'hôpital avec des blessures graves. Un assistant caméraman travaillant avec RT et qui séjournait dans un hôtel touché par les tirs fait partie des blessés.

Olga Katchoura commandait une unité d'artillerie depuis plusieurs années, et sa mort avait été annoncée le 3 août, à la suite d’une frappe d'obus sur le véhicule dans lequel elle se trouvait sur l'autoroute reliant Gorlovka à Iassinovataïa. Le président russe Vladimir Poutine lui a conféré le titre de «Héros de la Fédération de Russie» à titre posthume.

Toujours selon l'agence RIA Novosti, la capitale de République populaire de Donetsk est régulièrement visée par des tirs ukrainiens, alors que Kiev nie toute responsabilité. Au sujet du théâtre touché le 4 août, un conseiller du président Volodymyr Zelensky a assuré que les forces ukrainiennes n'avaient «aucun intérêt» à effectuer ce type de frappes.

Pour rappel, Moscou a lancé le 24 février 2022 son offensive en faisant valoir la nécessité de protéger les populations du Donbass, les autorités locales étant en conflit avec Kiev depuis 2014. La Russie avait reconnu quelques jours auparavant les Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, considérant que Kiev ne respectait pas les accords de Minsk, censés garantir aux régions du Donbass un statut particulier au sein de l'Ukraine.