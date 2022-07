Insécurité : après l'attaque au couteau d'Angers, RN et Reconquête ! tirent la sonnette d'alarme

«Jusqu’à quand allons-nous laisser notre jeunesse se faire tuer ?» A l'instar de Marine Le Pen et du RN, plusieurs personnalités de Reconquête ! appellent le gouvernement à réagir après la mort de trois jeunes hommes par arme blanche à Angers.

Après la mort à coups de couteau de trois jeunes hommes dans la nuit du 15 au 16 juillet au cours d'une rixe dans le centre-ville d'Angers, une partie de la classe politique a fait part de son émotion. La droite appelle le gouvernement à prendre des mesures pour combattre ce qu'elle considère comme une forme d'«ensauvagement».

«Des familles brisées. Des pères et des mères de famille qui ne reverront plus leur enfant. Ce qui s’est passé hier à Angers est un drame et j’ai une pensée émue pour les proches des victimes. Jusqu’à quand allons-nous laisser notre jeunesse se faire tuer ?», a ainsi tweeté la patronne des députés Rassemblement national (RN) Marine Le Pen.

Pour le président du RN Jordan Bardella, «plus une seule ville en France n’est épargnée». «Partout le vivre-en-paix est menacé sous le double effet d’une immigration hors de contrôle et d’une politique pénale incitant au chaos. L’ensauvagement peut être combattu», a-t-il réagi au drame, appelant à ne jamais s'habituer à l’inacceptable.

Du côté du parti fondé par Eric Zemmour, Reconquête !, Marion Maréchal a mis en parallèle cette attaque avec d'autres événements récents : «Angers, Metz, Amiens, Loriol-sur-Drôme : 4 attaques au couteau et 5 morts en 48h.»

«Les attaques au couteau se multiplient cet été. Un regard, une musique qui ne convient pas, une cigarette - pour tout, pour rien, des Français sont tués. Combien de familles endeuillées faudra-t-il encore pour que le gouvernement réagisse !?», s'est pour sa part interrogé l'eurodéputé de Reconquête ! Nicolas Bay.

L'ancien maire (Horizons) d'Angers, Christophe Béchu, devenu début juillet ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, a lui fait part de son «effroi» et sa «tristesse».

«Choqué par l’agression mortelle qui a eu lieu cette nuit à #Angers, dont les circonstances exactes restent à déterminer. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches», a écrit de son côté le député d'Angers François Gernigon (Horizons).

La rixe, qui a eu lieu en trois temps, aurait éclaté vers 1h du matin dans le centre-ville d'Angers pour se terminer peu avant 3h sur l'esplanade Cœur de Maine, près du château d'Angers, rapporte l'AFP. A 2h50 du matin, «les services de police d’Angers ont été requis à la suite d’une altercation se déroulant dans le secteur "Cœur de Maine"», a fait savoir le procureur dans un communiqué, diffusé ce 16 juillet.

Et le magistrat d'apporter des précisions : «Sur place, ils découvraient une foule importante et parfois agressive, avec des jets de projectiles sur les services intervenants. Victime chacune d’un coup de couteau au thorax, trois personnes en arrêt cardiorespiratoire étaient prises en charge par les secours» mais devaient mourir rapidement.

Agé de 32 ans, le suspect a été interpellé dans la nuit, selon le parquet.