Manifestation à Paris en soutien à l'Ukraine avec la participation de personnalités officielles

Des dizaines de manifestants pro-Ukraine se sont rassemblés devant l'Hôtel de Ville de Paris le 8 juin, pour dénoncer l'offensive militaire russe en cours dans ce pays.

Parmi les manifestants se trouvaient plusieurs représentants officiels ukrainiens et européens. Olga Stefanichina, vice-Premier ministre ukrainien chargé de l'intégration européenne, a ainsi appelé la France à jouer son rôle «pour mettre fin à cette guerre».

«Aujourd'hui j'appelle le monde entier à parler de ces crimes, à reconnaître la Fédération de Russie comme l'agresseur», a-t-elle poursuivi, dénonçant la «terreur contre les citoyens ukrainiens» dont serait responsable Moscou.

Olexandre Markouchine, maire d'Irpen, dans la province de Kiev, a, lui, appelé les Ukrainiens à la mobilisation. «Aujourd'hui le sort de l'Ukraine se décide», a-t-il ajouté.

Manifestation en soutien à l'Ukraine à Paris

Le 24 février, Vladimir Poutine avait annoncé le lancement d'une «opération militaire spéciale» en Ukraine visant selon ses termes à «démilitariser» et «dénazifier» le pays, dans l'objectif de protéger les populations du Donbass, en proie à des bombardements depuis le coup d'Etat 2014. Cette offensive est dénoncée par Kiev et ses alliés comme une guerre d'invasion et a donné lieu à de nombreuses sanctions des pays occidentaux contre la Russie.