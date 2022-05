L'ancienne ministre du Travail Elisabeth Borne nommée Premier ministre

Ministre du Travail depuis juillet 2020, Elisabeth Borne a été choisie pour succéder à Jean Castex en tant que Premier ministre. C'est la deuxième fois qu'une femme accède à ce poste sous la cinquième République.

«Le Président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement», a déclaré la présidence dans un communiqué ce 16 mai. «C’est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation», a soutenu l’Elysée.

A 61 ans, celle qui était jusqu'à présent ministre du Travail devient la deuxième femme à entrer à Matignon après Edith Cresson, restée onze mois à ce poste de mai 1991 à avril 1992, durant le second septennat François Mitterrand.

Polytechnicienne, Elisabeth Borne, est devenue en 2017 ministre des Transports puis de la Transition écologique. Elle a été préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014, puis directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie de 2014 à 2015, avant de prendre la tête de la RATP jusqu’à son entrée au gouvernement en 2017.

Son nom était régulièrement cité depuis la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril. Le président avait assuré vouloir un Premier ministre au profil «social, environnemental et productif».

«Elle a la culture de l’Etat, du territoire et de l'entreprise» et a démontré «sa capacité à mener des réformes», selon l'Elysée. «La transition écologique est au cœur de son engagement [et c'est] une femme de gauche avec un engagement social, notamment pour la jeunesse, avec l'apprentissage et le contrat d’engagement jeunesse», a encore déclaré la présidence, qui précise qu'Elisabeth Borne est «engagée depuis le début au côté du président et au cœur de la majorité», en ayant adhéré à LREM en 2017.

Jean Castex avait présenté vers 16H00 sa démission à Emmanuel Macron, qui l'avait acceptée dans la foulée. Les deux hommes ont échangé pendant environ une heure avant un tweet du chef de l'Etat le remerciant pour avoir «agi avec passion et engagement au service de la France», en appelant à être «fier du travail accompli et des résultats obtenus ensemble».