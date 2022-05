Refus de porter un maillot arc-en-ciel ? L'absence d'un joueur du PSG fait polémique

Absent surprise du match à Montpellier, le milieu sénégalais du PSG Idrissa Gueye n'aurait pas voulu, selon RMC Sport et Le Parisien, jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie. Il n'a pas confirmé.

Son absence a suscité de nombreux commentaires : annoncé dans le groupe du Paris Saint-Germain (PSG) pour un déplacement à Montpellier le 14 mai dans le cadre de la Ligue 1, le milieu de terrain et international sénégalais Idrissa Gueye n'était finalement pas inscrit sur la feuille de match, alors qu'il n’était pas blessé. Selon des informations de RMC Sport et du Parisien, son forfait serait directement lié à la journée de lutte contre l’homophobie et en soutien à la communauté LGBT mise en place par la Ligue de football professionnel (LFP) depuis 2019. Le principale intéressé n'a, de son côté, pas confirmé.

Après le match remporté par le PSG, l’entraîneur Mauricio Pochettino s’est montré assez flou pour justifier le forfait de son joueur. «Idrissa [Gueye] a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé», avait esquivé le coach argentin face à la presse, sans lever les interrogations.

Selon Le Parisien, l'absence du milieu de terrain est directement liée à la journée de lutte contre l’homophobie et à l'invitation faite aux joueurs de porter des maillots floqués de numéros en arc-en-ciel, reprenant les couleurs de l’étendard du mouvement LGBT. Avant le match, les joueurs ont ainsi posé pour une photo autour du slogan de la LFP : «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot».

Selon le quotidien, «il apparaît qu’Idrissa Gueye n’a pas souhaité enfiler la tunique» en cause, un refus qui aurait été «motivé par des convictions religieuses», une affirmation qui n'a pas été confirmée par le joueur, ni par son entourage. Ce dernier s'est borné à évoquer «un sujet sensible», précise Le Parisien. En 2021, Idrissa Gueye avait déjà manqué un match de réception contre Reims à la même période, officiellement en raison d'une «gastro-entérite». D'après RMC Sport, son entourage avait alors démenti toute intention de boycotter cette journée de la part du joueur.