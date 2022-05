Membre des Républicains le matin, puis de Renaissance l'après-midi : un proche de Pécresse déserte

Député de l'Essonne et proche de la candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Robin Reda a annoncé son ralliement à la majorité présidentielle dans l'après-midi du 7 mai, alors qu'il distribuait encore des tracts LR le matin même.

Un retournement de veste express : comme l'a rapporté Le Parisien, Robin Reda, député Les Républicains (LR) de la septième circonscription de l’Essonne, distribuait encore des tracts avec des militants de la droite parlementaire dans la matinée du 7 mai, avant d'annoncer, quelques heures plus tard, son ralliement pur et simple à la majorité présidentielle, désormais labellisée «Renaissance». L'élu n'avait pourtant pas hésité à tweeter à la mi-journée à propos de l'action militante sur le marché de Juvisy-sur-Orge, se présentant comme «le député du rassemblement et de la proximité».

Tous ensemble sur le terrain ce matin au marché de @JuvisyOfficiel pour les élections législatives des 12 et 19 juin #2022. Je suis le député du rassemblement et de la proximité, je porte la France et ses valeurs au coeur. On y va ! Pour #faireentendrenosvillespic.twitter.com/6N9nO69v8O — Robin Reda (@robinreda) May 7, 2022

Cependant, quelques heures après, Robin Reda a brusquement annoncé un changement d'étiquette : «La majorité présidentielle a décidé de m’accorder son soutien», a-t-il indiqué dans un autre message sur le réseau social. Se disant honoré par la «confiance» accordée par le camp macroniste, il a salué «la volonté renouvelée d’ouverture et d’élargissement [...] du Président de la République».

La majorité présidentielle a décidé de m’accorder son soutien pour les élections législatives dans la 7eme circonscription de l’Essonne. Cette confiance m’honore. Je veux faire entendre la voix d’un élu de terrain, capable de participer au redressement du pays avec responsabilité — Robin Reda (@robinreda) May 7, 2022

Selon Le Parisien, Valérie Pécresse a été la seule à être prévenue en amont de ce «transfert», tandis que les responsables locaux des Républicains ont été sidérés par la nouvelle. Les militants semblaient divisés sur le choix de l'élu, d'après le quotidien, puisque certains lui ont reproché son opportunisme, tandis que d'autres ont approuvé son choix. Le ralliement de Robin Reda a été salué par la députée macroniste du Nord Valérie Petit, qui s'est félicitée du renfort d'un représentant d'«une droite attachée à la république et aux libertés».

Bravo cher @robinreda tu sauras faire entendre avec responsabilité et expérience la voix et les propositions d’une droite attachée à la république et aux libertés - bonne chance ! https://t.co/6QZp30QwTl — Valérie Petit 🇺🇦🇫🇷🇪🇺 (@ValeriePetit_AN) May 9, 2022

Du côté des Républicains, les condamnations n'ont pas tardé : le sénateur Alain Houpert a rappelé que quelques semaines plus tôt, «Robin Reda qualifiait Emmanuel Macron de "supercherie"». Et a cité Confucius pour tacler le départ du député : «Pour connaître les amis il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur la qualité», a-t-il cinglé. D'autres militants LR ont dénoncé le comportement de Robin Reda, reflétant un manque de respect pour les militants, voire «le cynisme et l'opportunisme à visage découvert».

Il y a quelques semaines Robin Reda qualifiait E. Macron de « supercherie ». Pour connaître les amis il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur la qualité. (Confucius) https://t.co/TngVLmIx6T — Alain Houpert (@alainhoupert) May 9, 2022

La majorité présidentielle a dévoilé, dans la soirée du 8 mai, les noms de 52 nouveaux candidats investis pour les législatives de juin, dans laquelle figurent plusieurs transfuges venus de LR, dont la sarkozyste Constance Le Grip. Fragilisés par le faible score (4,8%) de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, les Républicains, qui comptaient une centaine de députés à l'Assemblée pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, abordent les élections législatives dans une position difficile.