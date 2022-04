Marion Maréchal annonce sa nomination en tant que vice-présidente exécutive de Reconquête

La nièce de Marine Le Pen a officiellement fait part de son implication pour le mouvement d'Eric Zemmour. Elle a annoncé ce 19 avril sa nomination comme vice-présidente exécutive de Reconquête.

«Après avoir soutenu Eric Zemmour à l’élection présidentielle, j’ai décidé d’adhérer au mouvement Reconquête et de m’y impliquer pleinement. J’ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-présidente exécutive. Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d’avenir», a annoncé sur Twitter le 19 avril Marion Maréchal.

Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d’avenir. 🇫🇷 [2/2] — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

Pour rappel, la fondatrice de l’Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) avait effleuré la question au début de l'année auprès du Parisien, assurant à ce moment n'avoir encore pris aucune décision malgré de multiples sollicitations en ce sens de la part de l'équipe Reconquête. «Ça fait un an que la politique me titille», avait toutefois lâché l'ancienne députée FN du Vaucluse.

Quelques semaines plus tard, Eric Zemmour avait publiquement tendu la main à Marion Maréchal, expliquant qu'il envisageait de la nommer Premier ministre en cas de victoire si elle s'engageait à ses côtés pour faire campagne.

Pour le premier tour de l'élection présidentielle, la nièce de Marine Le Pen avait décidé d'apporter son soutien à Éric Zemmour.