Le Medef soutient Macron pour le second tour de l'élection présidentielle

L'organisation patronale a dit le 11 avril juger le programme économique et social du président sortant préférable à celui de sa rivale Marine Le Pen. Selon le Medef, l'élection de celle-ci ferait «décrocher» l'économie française.

Dans un communiqué publié le 11 avril, le Mouvement des entreprises de France (Medef) a jugé que le programme d'Emmanuel Macron était «le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi», tout en alertant «sur les conséquences de celui de Marine Le Pen» si celle-ci venait à être élue le 24 avril.

Selon l'organisation patronale, le programme de la candidate du Rassemblement National «conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne», et «dégraderait la confiance des acteurs économiques, réduisant ainsi les investissements et les créations d'emplois». En outre, la perspective d'une «hausse très forte et non financée des dépenses publiques» en cas de victoire du RN inquiète le Medef, car elle «risquerait de placer le pays dans une impasse».

S'il estime que le programme économique d'Emmanuel Macron «comporte des lacunes», il considère cependant qu'il «est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et de la croissance durable». Soulignant que «la démocratie est un bien précieux qu’il faut sans cesse défendre», le Medef appelle tous les électeurs à se rendre aux urnes le 24 avril.

Le Medef avait déjà soutenu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen en 2017. Son dirigeant d'alors, Pierre Gattaz, s'était dit prêt à faire de la «résistance» si Marine Le Pen était élue, la jugeant «extrêmement dangereuse par son programme économique et social».