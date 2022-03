Présidentielle : Eric Zemmour souhaite créer un «ministère de la remigration»

Sur M6, où il a évoqué la question de l'identité, Eric Zemmour a détaillé une série de mesures qu'il entend mettre en place s'il est élu afin de lutter contre l'immigration. Parmi elles figure la création d'un ministère de la remigration.

Le 21 mars, dans l'émission 19:45 sur M6, Eric Zemmour a détaillé les mesures qu'il compte mettre en place s'il était élu à la présidence de la République. Parmi elles, figurent en bonne place celles censées lutter contre l'immigration. A ce titre, il entend créer «un ministère de la "remigration"».

«Je veux un ministère de la "remigration" et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus», a déclaré le candidat de Reconquête citant à ce titre, les «fichés S», «les délinquants», «les criminels» et «les clandestins».

«Le ministère aura des moyens, il aura des charters, on fera des vols collectifs», a développé Eric Zemmour, précisant que s'il est élu, il irait «dans le Maghreb pour voir avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc, et de Tunisie comment on peut organiser cela».

Port du voile dans l'espace public : Zemmour propose des «amendes élevées»

«Toutes mes mesures sur l'immigration seront dans un référendum qui sera proposé aux Français», a-t-il par ailleurs annoncé lorsqu'il fut interrogé sur le port du voile dans l'espace public qu'il souhaite interdire. L'ancien journaliste a ainsi proposé d'infliger des «amendes élevées» aux femmes qui ne respecteront pas la règle, sans en préciser le montant. «Le problème c'est qu'elles ne pourront pas aller non plus dans les services publics, aller dans les postes [...] ce que je veux c'est que ces femmes là se disent "il faut l'enlever"», a-t-il insisté

A cette occasion, il a de nouveau affirmé que le voile était l'un des éléments tangible du «grand remplacement», théorie controversée évoquée par l'écrivain Renaud Camus et selon laquelle la population européenne serait progressivement remplacée par une autre en provenance du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.

Toutes mes mesures sur l’immigration seront proposées aux Français par référendum. La France est menacée dans son identité par un grand remplacement de population. Je suis candidat pour arrêter cela.#Remigrationpic.twitter.com/mSwjYgqTZj — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 21, 2022

Selon les derniers sondages, Eric Zemmour est crédité de 9 à 13%, derrière Marine Le Pen, donnée entre 16 et 19% au premier tour.