Un responsable LR affirme avoir été frappé par un militant LFI sur un marché de Grenoble

Un candidat LR aux législatives dans l'Isère a affirmé avoir été agressé par un militant de la France insoumise sur un marché de Grenoble. Selon Le Dauphiné libéré, les militants LFI locaux accusent le responsable LR d'avoir tenu des propos racistes.

Clément Chappet, secrétaire départemental adjoint LR de l'Isère et candidat aux législatives, a affirmé le 20 février avoir été agressé par un militant LFI sur un marché de Grenoble. Dans la vidéo qu'il a postée sur les réseaux, on peut voir un homme le saisir et lui adresser un coup de poing. Le responsable LR a déclaré avoir porté plainte. Selon Le Dauphiné libéré, les militants de La France Insoumise accusent de leur côté le candidat d'avoir tenu des propos racistes.

«C'est la première fois que je me fais rouer de coups sur un marché. Drôle de conception de la démocratie de La France Insoumise, les mêmes qui donnent des leçons de tolérance et de vivre-ensemble n'acceptent pas d'entendre des idées autres que les leurs», a écrit Clément Chappet sur Twitter.

«Total soutien» de Valérie Pécresse

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a fait part de son «total soutien» à Clément Chappet, dénonçant des «violences intolérables de la part de militants de La France Insoumise» et des actes qui «n'ont absolument pas leur place dans une campagne électorale».

Le président LR du département Jean-Pierre Barbier a pour sa part évoqué un «acte violent, indigne de notre démocratie».