«Course de la liberté» : le champion de boxe Raphaël Llodra agit contre la politique sanitaire

Un champion de boxe thaïlandaise organise, entre Lourdes et Paris, une course flambeau à la main dans le but de «s'élever face aux pertes de libertés» liées à la pandémie de Covid-19. Il souhaite que «tout le monde retrouve sa liberté de choix».

Dans une vidéo diffusée sur Twitter, le champion de boxe thaïlandaise (muay-thaï) Raphaël LLodra a annoncé qu'il organisait une «course de la liberté», à pied et flambeau à la main, reliant Lourdes à Paris, entre ce 19 février et le 19 mars.

Le combattant de 29 ans, qui a décroché la ceinture mondiale WBC de muay-thaï ainsi que la ceinture intercontinentale WMC dans la catégorie poids moyens, s'est exprimé sur sa démarche en ces termes : «Nous faisons cette course évidemment pour nous élever face aux pertes de libertés que nous connaissons depuis maintenant bientôt deux ans et réveiller un peu les consciences, faire que les gens retrouvent leur capacité à penser par eux-mêmes, à décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes, que tout le monde retrouve sa liberté de choix qui est vraiment essentielle [...]»

Raphaël Llodra double champion du monde de boxe 🥊 Thaï « Mon projet la Course de la Liberté. Il s’agira de rejoindre Paris depuis Lourdes une flamme à la main. Je courrai 30 km/jour pour m’élever face aux pertes de liberté que nous connaissons depuis 2 ans » pic.twitter.com/LmJxkFYOfQ — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) February 19, 2022

Raphaël Llodra envisage de courir environ 30 kilomètres par jour et invite «tous ceux qui le souhaiteront à [le] rejoindre sur la route, soit pour courir avec [lui], porter le flambeau [...] ou héberger [les coureurs] le soir».