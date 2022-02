Selon une étude, 8% des Français ont déjà investi dans les cryptomonnaies

D'après une étude menée par le cabinet de conseil KPMG à la demande de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan), près d'un Français sur dix a déjà investi dans les cryptomonnaies et 30% envisagent d'y investir.

Environ 8% des Français ont déjà investi dans les cryptomonnaies, d'après une étude parue le 14 février et réalisée par le cabinet de conseil KPMG à la demande de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan). Fondée en janvier 2020, l’ADAN rassemble les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe.

L'enquête, menée en janvier, a été présentée à Bercy en présence du secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O. L'ADAN avait déjà publié fin janvier une liste de recommandations concernant la «crypto» à destination des candidats à la présidentielle. De son côté, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, une start-up française, et membre fondateur de l'ADAN, avait convié fin janvier l'ensemble des candidats à visiter son entreprise spécialisée dans les portefeuilles de cryptomonnaies physiques. Eric Zemmour a été le premier à s'y rendre le 14 février.

D'après le sondage effectué par Ipsos pour l'ADAN en janvier, 30% des Français envisagent d'acquérir de la cryptomonnaie. Cet investissement attire particulièrement les moins de 35 ans, qui seraient près d'un sur huit (12%) à en posséder, les hommes étant majoritaires (60%) parmi les acheteurs de «cryptos».

Autre enseignement de ce sondage : les personnes aux revenus inférieurs à 18 000 euros par an seraient plus nombreuses à détenir des cryptomonnaies (37% des investisseurs) que celles aux revenus les plus élevés. Enfin, 2% des Français auraient choisi d'investir dans un type particulier de cryptomonnaie : les NFT (jetons non fongibles). Un NFT désigne un jeton cryptographique auquel un certificat d'authenticité a été attaché et stocké sur une blockchain.

D'après les entretiens menés auprès de 29 entreprises du secteur les plus importantes en France, les levées de fonds dans l'industrie «crypto» française cumulent 1,2 milliard d'euros au total. En janvier de cette année, le secteur employait plus de 1 100 personnes, dont 85% en France, avec une croissance de près de 60% sur un an.