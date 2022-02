«Les losers, ça ne m'intéresse pas» : Dati critique vivement le directeur de campagne de Pécresse

«Quand il gagnera une campagne il viendra me donner des leçons», a déclaré la maire LR du VIIe arrondissement de Paris à propos de Patrick Stefanini, qu'elle a également qualifié de «déserteur» en référence à la campagne de François Fillon en 2017.

Ce 10 février, Rachida Dati a durement critiqué Patrick Stefanini, le directeur de campagne de la candidate Les Républicains (LR) à la présidentielle Valérie Pécresse, en le qualifiant de «loser» et de «déserteur» dont elle n'a «pas de leçons à recevoir».

Il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il n'a jamais fait gagner Chirac

La candidate malheureuse aux dernières élections municipales parisiennes s'est exprimée en ces termes sur Franceinfo : «Je n'ai pas de leçons à recevoir de monsieur Stefanini, pour plusieurs raisons. D'abord il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il n'a jamais fait gagner Chirac, c'est Antoine Rufenacht. Donc on va rétablir la vérité, c'est Antoine Rufenacht qui était à la manoeuvre». «Stefanini n'existait pas, ils lui ont offert à l'époque le gîte et le couvert [...] Ils lui ont offert des circonscriptions en or partout en France [...] Il n'en a gagné aucune, donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder», a ajouté la maire du VIIe arrondissement de Paris, en assénant sans ambage : «Les losers, ça ne m'intéresse pas.»

🗣 Campagne de Valérie Pécresse ➡️ Patrick Stefanini “a rectifié ses propos de manière assez pathétique. Ses leçons de campagne, ils feraient mieux de se les garder. Les losers, ça ne m’intéresse pas” rétorque R. Dati. “Il faut rappeler qu’il a été condamné pour emploi fictif.” pic.twitter.com/EZBTw8Kosb — franceinfo (@franceinfo) February 10, 2022

«Les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus», dit Dati

Quant à François Fillon – dont Patrick Stefanini a été le directeur de campagne en 2017 – «il l'a laissée en rase campagne», selon Rachida Dati. «Les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus», a-t-elle ajouté.

Qu'il reste à sa place, quand il gagnera une campagne il viendra me donner des leçons

«Il me donne pas de leçons, je lui donne pas de leçons», a-t-elle martelé, avant de rappeler que Patrick Stefanini avait été «condamné pour emplois fictifs». «Qu'il reste à sa place, quand il gagnera une campagne il viendra me donner des leçons ; quand il fera gagner un candidat, il viendra me donner des leçons», a-t-elle encore poursuivi.

Le ton était déjà monté entre Patrick Stefanini et Rachida Dati après une interview où l'ancienne ministre sarkozyste considérait comme trop technique la campagne de Valérie Pécresse. «Rachida Dati a été candidate aux municipales il y a deux ans, tous les Français se souviennent de la façon dont ça s'est terminé», avait rétorqué Patrick Stefanini, avant de revenir sur ses propos et de parler de «campagne courageuse et dynamique [qui] nous inspire tous les jours». Des propos qu'il a ensuite rectifiés «de manière assez pathétique», selon la cheffe de file de l'opposition LR à Paris.