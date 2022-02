Le «convoi de la liberté» français va-t-il bloquer Paris ? (VIDEO)

Alors qu'au Canada des convois de camions ont envahi des villes, dont la capitale Ottawa, pour dénoncer les mesures de restrictions anti-Covid, des cortèges «convois de la liberté» s'organisent également en France pour converger vers Paris.

En France, les autorités s'inquiètent de certains appels à converger vers Paris le 11 février, avant de se rendre à Bruxelles le 14 février. Les manifestants demandent à retrouver «leur liberté» face aux restrictions sanitaires, s'inspirant de la contestation canadienne.

Le mouvement se structure via les réseaux sociaux, dont Telegram, sur lequel le groupe Convoy France compte plus de 25 000 abonnés. Sur Facebook, le groupe «Le convoi de la liberté» affiche désormais plus de 300 000 membres, auxquels s'ajoutent environ 15 000 membres du groupe «Les motards de la liberté». Une carte interactive des trajets prévus a été mise en place, relayée par le compte Twitter European Freedom Convoy 2022.

Les départs des différents convois prennent leur départ sur trois jours de différents endroits en France. Comme peu de chauffeurs routiers sont propriétaires de leur camion, contrairement au Canada, les cortèges devraient en France être davantage composés d'automobiles et de deux-roues.