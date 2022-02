Le port du masque pour les enfants est «absolument justifié», selon Alain Fischer

Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a affirmé que le port du masque pour les enfants serait «absolument justifié», arguant que les enfants s'adapteraient mieux aux contraintes que les adultes.

Le port du masque pour les enfants est «absolument justifié» selon l'avis tranché du professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale lors de son audition par la Commission des affaires sociales du Sénat le 9 février.

Il a également affirmé sans détour que le port du masque réduirait «une transmission dans la population qui est aujourd’hui la plus infectée». «Quand on regarde les taux d’incidence, c’est chez les enfants et ados qu’ils sont les plus élevés», a-t-il ajouté. Soulevant la question de l'impact d'une telle contrainte sur les plus jeunes, le professeur a balayé tout risque en arguant que «les enfants s'adaptent mieux aux contraintes que les adultes en général».

A propos de la fin du pass vaccinal, Alain Fischer s'est montré optimiste : «D’un point de vue scientifique et médical, il faut que le taux d’incidence soit réduit, largement moins de 2 500, au moins dix fois moins, et il faut que la surcharge hospitalière actuelle ait disparu, qu’ils retrouvent leur état de fonctionnement habituel et que les patients non Covid puissent être traités. Cela peut aller assez vite», a-t-il insisté, avant d’évoquer « fin mars, début avril » comme échéance possible.

Ces propos interviennent alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé également le 9 février également que le gouvernement envisageait de supprimer le pass vaccinal d'ici début avril. Un assouplissement du protocole sanitaire à l'école est également envisagé, selon Gabriel Attal. Le gouvernement «attend l'avis du Haut conseil à la santé publique qui [lui] sera remis [le 10 février]».