«Tu veux t'arrêter là ?» : Apolline de Malherbe critiquée pour son interview de Patrick Balkany

Au cours d'un entretien avec Patrick Balkany, la journaliste de BFMTV a tutoyé son interlocuteur au moment où celui-ci gardait le silence. La séquence, diffusée dans un premier temps sur la chaîne, a ensuite été coupée au montage.

Un tutoiement polémique. Au cours de l'interview de Patrick Balkany menée sur BFMTV le 3 février par la journaliste Apolline de Malherbe, cette dernière a demandé à l'ancien maire de Levallois-Perret, qui ne parlait plus depuis quelques secondes : «Tu veux t'arrêter là ?» La séquence, qui n'aurait pas dû être diffusée, a été critiquée par d'autres journalistes et plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

« Tu veux t'arrêter là ? » Apolline de Malherbe à Patrick Balkany en fin d'interview. Ils ont oublié de monter l'entretien ?pic.twitter.com/G5qsih5Gyb — Mr. Propagande (@MrPropagande) February 4, 2022

Patrick et Isabelle Balkany, condamnés pour fraude fiscale et assignés à résidence dans leur propriété de Giverny (Eure) depuis mars 2021, ont vu leur placement sous bracelet électronique révoqué par la justice le 3 février, ouvrant ainsi la voie à leur placement en détention dans les jours à venir.

Dans la foulée de cette annonce, l'ancien édile était interviewé le jour même par LCI et BFMTV, après avoir annoncé que son épouse avait tenté de mettre fin à ses jours. Dans la première version de l'entretien diffusé par BFMTV, on peut voir la journaliste Apolline de Malherbe l'interroger sur le montant de ses dettes. «Je ne préfère pas vous en parler», répond Patrick Balkany, avant de laisser un silence s'installer. «Tu veux t'arrêter là ?», lui propose alors Apolline de Malherbe, avant d'ajouter : «T'es sous une montagne de dettes ?» Lors de sa rediffusion dans la soirée, l'entretien avait été remonté et ce passage supprimé.

«L'indécence au carré», a commenté le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi.

Son confrère de 20 Minutes Nils Wilcke s'est lui questionné : «Petits arrangements entre amis ?»

"Tu veux t'arrêter là ?" demande Apolline de Malherbe

Patrick à Balkany, persuadée que l'interview serait montée. Hélas pour la présentatrice, les propos ont été diffusés en intégralité, comme l'a remarqué Bruno Donnet sur Europe 1. Petits arrangements entre amis? — Nils Wilcke (@paul_denton) February 4, 2022

Le chroniqueur de C à Vous Bertrand Chameroy s'est également moqué de la séquence sur France 5.

Miskine, BFM a oublié de couper un bout de l'interview de Patrick Balkany au montage 🤭

L'ABC de @bchameroy en intégralité : https://t.co/sZVvIkQDsM#CàVouspic.twitter.com/T3msCQ7lpm — C à vous (@cavousf5) February 4, 2022

Sur Europe 1, Bruno Donnet y a vu «la démonstration qu'à trop se passionner pour les Balkany, à trop les prendre pour des héros de téléréalité au point d'être à tu et à toi avec eux, la télévision peut, quelquefois, tutoyer l'obscène».

La villa des comptes brisés : les frasques des Balkany sont devenues une vraie saga



Dans Télescopages, le journaliste Bruno Donnet revient sur un fait médiatique #Europe1pic.twitter.com/ge83SY8UqC — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) February 4, 2022

Au lendemain de la diffusion de la séquence, Apolline de Malherbe a tenu à réagir sur Twitter : «Il y a ceux qui méprisent, arrachent toute trace d'humanité à ceux qui ont fauté. Ce n'est ni mon rôle ni ma passion. Je suis journaliste : je pose toutes les questions, y compris les plus difficiles. Et j'écoute. Puis la réponse tombe. Bien mieux que si j'avais hurlé», a-t-elle affirmé, sans référence explicite au tutoiement polémique.