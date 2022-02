Pour Michel Onfray, «un candidat maastrichtien» remportera la présidentielle de 2022

Estimant l'élection jouée d'avance, Michel Onfray ne compte pas voter lors de la prochaine présidentielle. Il pense que «c'est le même système qui va fonctionner» quoi qu'il arrive et ne voit pas une victoire de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour.

Michel Onfray a affirmé le 4 février sur BFM TV qu'il n'irait pas voter car ces élections seraient «jouées d'avance».

«Je peux vous dire qui sera élu au second tour [de l'élection présidentielle] la fois prochaine», a annoncé le philosophe qui dit parier «que ce sera un candidat maastrichtien». Pour Michel Onfray, cela signifie un candidat «qui défend ce que Mitterrand défend depuis 1983, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron... Si ce n'est pas Macron ce sera Valérie Pécresse».

«Ce ne sera sûrement pas [Eric] Zemmour, ce ne sera sûrement pas Marine Le Pen», a-t-il affirmé. «Donc c'est le même système qui va fonctionner», a-t-il avancé.

«Pourquoi ne sommes-nous plus en démocratie ?», s''est interrogé sous forme de question rhétorique Michel Onfray, en y apportant sa propre réponse : «On sait très bien quand il y a des élections en Corée, en Chine ou en Russie, qui va être élu. On sait très bien comment ça se passe [...] En France c'est pareil. Alors évidemment de temps en temps, on fait semblant. On change un personnage.»

Il estime par exemple qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, «c'est très exactement la même chose» alors que ce fut présenté comme une alternance. «C'est le même monde, et c'est le même monde que celui de [Jacques] Chirac», a-t-il poursuivi.