«Nous ne sommes plus en démocratie» en France, estime Michel Onfray (VIDEO)

Invité sur Europe 1 le 2 janvier, l’écrivain Michel Onfray a affirmé que la France n’était plus une «démocratie» et qu’elle était «ingouvernable» à cause des mécanismes institutionnels qui entravent d'après lui la pratique du pouvoir.

«Je pense que nous ne sommes plus en démocratie», a lâché Michel Onfray au micro d’Europe 1 le 2 janvier. «Ça fait des années que je gagne des caisses de champagne en disant que je peux donner presque le nom du vainqueur de la prochaine présidentielle», a-t-il renchéri en affirmant que «ce sera quelqu’un qui défendra le système maastrichien», en référence au traité de Maastricht. A ce titre, Michel Onfray a cité quelques exemples interchangeables à ses yeux tels qu’Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse.

Outre l'impression que les dés seraient pipés, le directeur de la revue Front Populaire a aussi pointé du doigt le fait que les institutions puisse entraver la pratique du pouvoir, si elles ne sont pas toutes favorables au chef de l'Etat.

Se prêtant au jeu de la politique-fiction, Michel Onfray a à ce propos expliqué que même si un candidat tel qu’Eric Zemmour parvenait à être élu, il devrait faire face aux mécanismes multiples des institutions qui rendent selon lui «le pays ingouvernable». Ainsi, il explique ne pas croire que le candidat de Reconquête ! puisse disposer d'une Assemblée nationale et d'un Sénat favorable à son programme, ajoutant : «Il faudrait qu’il ait avec lui la presse, les institutions, l’université, les médias etc.» Sans ça, «il aura une incapacité à gouverner».