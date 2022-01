Jean-Marie Le Pen soutient la campagne de sa fille et critique les hésitations de Marion Maréchal

Le patriarche de la famille Le Pen a pris la parole pour défendre la candidature de sa fille Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022. L'ancien président du FN a estimé qu'il serait «choquant» que Marion Maréchal rejoigne Eric Zemmour.

Interrogé par BFMTV le 30 janvier, l'ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen a affirmé que sa fille était la plus à même de remporter la course présidentielle de 2022 et a réprouvé les atermoiements de sa petite-fille Marion Maréchal, qui laisse planer le doute à propos d'un éventuel ralliement à l'autre candidat de la droite nationale : Eric Zemmour.

L'ancienne figure tutélaire du FN et patriarche de la famille nationaliste a estimé que Marine Le Pen était «la candidate qui [avait] le plus de chances de succès». Elle est actuellement créditée de 16% d'intentions de vote au premier tour du scrutin.

Et Jean-Marie Le Pen de lancer : «C’est elle qui doit recevoir le soutien de tous les amis qui pensent comme moi.»

Deux jours après la publication d'une interview accordée par sa petite-fille Marion Maréchal au Parisien, dans laquelle elle disait ne pas soutenir sa tante dans cette élection et hésiter à rejoindre la candidature d'Eric Zemmour, Jean-Marie Le Pen a estimé qu'il serait «choquant» qu'elle le fasse et qu'il ne «comprendrait pas» qu'elle choisisse de se tenir «du côté d'un inconnu, si sympathique soit-il».