«Castex en prison» : le chef du gouvernement pris à partie par des habitants à Grenoble (VIDEOS)

Afin de marquer la première année du comité interministériel de la ville, Jean Castex et plusieurs ministres étaient en déplacement à Grenoble ce 29 janvier. Une visite agitée, puisque le Premier ministre a été pris à partie par certains habitants.

En déplacement à Grenoble, Jean Castex a reçu un accueil plutôt agité lors de sa visite du quartier réputé sensible de La Villeneuve, comme le rapporte France Bleu. Le Premier ministre se rendait dans ce quartier pour dresser un premier bilan du comité interministériel de la ville, un an après sa mise en place.

Le chef du gouvernement était accompagné de plusieurs ministres afin d'aborder plusieurs problématiques liées à la politique de la ville. Nadia Hai (Ville), Emmanuelle Wargon (Logement), Nathalie Elimas (Education prioritaire), et l'Isérois Olivier Véran (Santé) étaient donc aussi du déplacement. Jean Castex et ses ministres ont été accueillis par les maires des deux villes, Renzo Sulli (Echirolles) et Eric Piolle (Grenoble).

Le Premier ministre @JeanCASTEX accueilli par le maire d'Echirolles @RenzoSulli qui lui explique toutes les problématiques liées au projet de renouvellement urbain à La Villeneuve pic.twitter.com/p0FSZbdhd9 — France Bleu Isère (@francebleuisere) January 29, 2022

Comme le souligne également France Bleu, la visite n'a pas été du goût du maire Europe Ecologie - Les Verts de Grenoble, qui dénonce un coup de communication. «Ce qui me choque, c'est que l'on est à 70 jours de l'élection présidentielle», avait déclaré Eric Piolle le 28 janvier, soit la veille de cette visite. «On a un comité qui ne rassemble que des Parisiens et qui viennent faire leur réunion à Grenoble. Nos villes ne sont pas des zoos. S'ils viennent à Grenoble, c'est pour travailler, et quand on vient travailler avec quelqu'un, on échange, ce n'est pas ce qu'il se passe», a-t-il également dénoncé.

Dans la matinée, le maire a toutefois servi de guide au chef du gouvernement dans le quartier, comme l'explique encore France Bleu, qui précise que plusieurs habitants sont alors venus échanger avec Jean Castex, à qui ils ont demandé une amélioration de leurs conditions de vie.

Le Premier ministre a répondu à un habitant «comprendre qu'il y ait de l'exaspération, des attentes.»

La visite de @JeanCASTEX à Grenoble et Echirolles se tend pic.twitter.com/wG2dEoOaaD — France Bleu Isère (@francebleuisere) January 29, 2022

C'est après ces échanges que la situation s'est quelque peu tendue avec certains résidents. On peut ainsi entendre sur les vidéos différentes insultes comme «pourri», «vendu» ou encore un habitant scander : «Castex en prison».

Le premier ministre @JeanCASTEX vivement interpellé par des habitants iserois pic.twitter.com/CD9HUebByM — France Bleu Isère (@francebleuisere) January 29, 2022

Après ces incidents, le Premier ministre a visité un centre de vaccination de Seyssins avant la tenue, en début d'après-midi, du comité interministériel de Grenoble.