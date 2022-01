«Je me casse»: dénonçant un «pass de la honte», «Pascal le grand frère» quitte une interview (VIDEO)

L'animateur de télévision Pascal Soetens s'est emporté contre l'instauration du pass vaccinal lors d'une interview au cours de laquelle il a par ailleurs vivement reproché au chef de l'Etat ses récents propos sur les personnes non vaccinées.

Initialement publiée le 19 janvier par le site jeanmarcmorandini.com, la scène montre Pascal Soetens (qui s'est fait connaître du grand public avec l'émission «Pascal le Grand frère») mettre un terme à son interview avec l'animateur Jordan de Luxe, alors qu'était abordée la question du pass vaccinal.

On est en train de diviser les Français alors qu'on devrait être solidaires, être ensemble

«Je considère qu'on n'est pas libres et on est en train de diviser les Français alors qu'on devrait être solidaires, être ensemble [...]. Je pète un câble avec ce pass de la honte [...] et [avec] le président qui ose dire "je vais emmerder les Français non vaccinés"», a dans un premier temps tonné l'interviewé face à son interlocuteur, en précisant qu'il n'était pas venu pour parler de ce sujet.

«Je suis venu vous parler d'un bouquin [et] vous me parlez de pass vaccinal [...] on va arrêter», a par la suite déploré Pascal Soetens avant de quitter le plateau sur ces mots : «Basta, merci beaucoup, je vous salue, je me casse.»

Ce n'est pas le premier coup d'éclat de la personnalité télévisée au sujet de la politique sanitaire du gouvernement. En octobre 2020, il avait en effet publiquement pris position contre la fermeture des salles de sports face à la propagation du virus.