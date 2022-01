Mélenchon estime la pandémie de Covid-19 liée à «la déforestation massive»

Le candidat LFI à la présidentielle a expliqué le 16 janvier qu'à cause de la déforestation, «les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, et les animaux domestiques les êtres humains [...] et alors la maladie se propage».

Jean-Luc Mélenchon a avancé une explication inattendue au sujet de la pandémie de Covid-19. Pour le candidat de la France insoumise, «la crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive», comme il l'a expliqué le 16 janvier lors d'un meeting à Nantes.

Jean-Luc Mélenchon: "La crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive" pic.twitter.com/CN9FfSpHV3 — BFMTV (@BFMTV) January 16, 2022

Le député des Bouches-du-Rhône a d'abord dénoncé «le système capitaliste qui domine notre société», avant de développer sa logique à propos de la déforestation comme cause des pandémies : «Parce qu'il y a cette déforestation, alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, et les animaux domestiques [contaminent] les êtres humains, après avoir été martyrisés dans les élevages hyper intensifs dans lesquels on les enferme, et alors la maladie se propage», a-t-il argumenté.

Dans la continuité, Jean-Luc Mélenchon a alors lié la question du bien-être animal au pass sanitaire mis en place par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid-19 : «Et alors ils inventent des pass sanitaires, des vaccins, une, deux, trois, quatre, cinq doses, sans jamais fermer un seul élevage intensif», a conclu le candidat.

Le lien entre l'émergence du Covid-19 et la déforestation pas établi de manière certaine

La possibilité d'apparition de zoonoses, des maladies transmissibles des animaux aux humains, serait accrue par la déforestation, selon plusieurs chercheurs. «On sait que les risques d'émergence de maladies infectieuses sont plus élevés dans les régions tropicales à déboisement rapide», avait expliqué en janvier 2021 Serge Morand, écologue et spécialiste des maladies infectieuses au CNRS, dans un rapport du Cirad.

Des chercheurs du CNRS et du Cirad avaient également publié une tribune dans Le Monde dès mars 2020 dénonçant «l'évolution de nos systèmes de production alimentaire». Selon eux, «les élevages intensifs favorisent en effet la transmission des virus». Mais le lien entre l'émergence du Covid-19 et la déforestation et/ou l'élevage intensif n'a pas été établi, comme l'admettait l'ONG Greenpeace dans un rapport sur le sujet en avril 2020. L'organisation écologiste précisait néanmoins : «En revanche, il est indéniable que la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité favorise le développement de maladies infectieuses d’origine animale.»