Salut nazi lors d'une manifestation anti-pass ? Philippot dénonce une fake news, vidéo à l'appui

Organisateur d'un rassemblement anti-pass vaccinal, Florian Philippot a dénoncé une manipulation d'images montrant des individus défiler le bras levé. Vidéo à l'appui, il affirme que ceux-ci tapaient simplement dans les mains en scandant des slogans.

Le leader des Patriotes Florian Philippot a dénoncé une manipulation d'images prises le 15 janvier à Paris en marge des manifestations anti-pass vaccinal. Une capture d'écran assimilant un groupe de manifestants anti-restrictions à des «néo-nazis» défilant le bras levé, avait en effet circulé et avait été reprise par plusieurs médias, dont RT France.

Taper dans les mains et crier liberté ! voilà ce qu’il y avait sur la photo floue de M.Darmanin.

➡️ M.Darmanin a donc une nouvelle fois menti, et gravement diffamé.

Nous réfléchissons à une action en justice. ⤵️ pic.twitter.com/h8cvmYlvTK — Florian Philippot (@f_philippot) January 16, 2022

La préfecture de police avait alors effectué un signalement au parquet à la demande expresse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait tweeté : «La photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit "les Patriotes" choque beaucoup, à juste titre.»

Philippot réfléchit à une action en justice

Florian Philippot a diffusé le 16 janvier au soir une séquence vidéo dans laquelle on voit ce groupe d'individus agiter les bras en criant des slogans. «Taper dans les mains et crier liberté ! Voilà ce qu’il y avait sur la photo floue [relayée par le ministre de l'Intérieur Gérald] Darmanin», a commenté le président du parti Les Patriotes. Accusant le ministre d'avoir «une nouvelle fois menti, et gravement diffamé», il concluait : «Nous réfléchissons à une action en justice.»

Relayant sur Twitter la capture d'écran montrant des individus vêtus de noir, certains encagoulés, tendre le bras, Daphné Deschamps, qui se présente comme journaliste indépendante, avait commenté : «Environ 200 neonazis, bras tendus, en pleine rue, au cœur de la manifestation anti pass. Tout va bien.»