Pass vaccinal, déclarations de Macron et flambée du Covid : conférence de presse de Gabriel Attal

Au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron, qui a affirmé vouloir «emmerder» les non-vaccinés, et alors que le projet de loi instaurant le pass vaccinal est examiné à l'Assemblée, le porte-parole du gouvernement tient une conférence de presse.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'exprime ce 5 janvier lors d'une conférence de presse à l'issue d'un nouveau Conseil des ministres et d'un Conseil de défense sanitaire sur le Covid-19 qui ont eu lieu plus tôt. Cette prise de parole intervient dans le cadre d'une actualité marquée par les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Le président de la République a en effet déclaré, dans un entretien au Parisien publié le 4 janvier : «Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français [...] Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout».

Ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions et provoqué une nouvelle suspension de l'examen à l'Assemblée nationale du nouveau projet de loi anti-Covid du gouvernement. Ce texte doit notamment transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Les députés doivent reprendre son examen ce 5 janvier dans l'après-midi.

Le nombre de contaminations au Covid enregistrées chaque jour en France a battu un nouveau record avec l'annonce, le 4 janvier, de près de de 300 000 cas enregistrés sur les dernières 24h.