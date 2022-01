Moselle : des tirs dans un salon de coiffure blessent grièvement un enfant de 3 ans

Une femme gérant un salon de coiffure et son fils ont été victimes de tirs à Algrange, en Moselle, le 31 décembre. Le pronostic vital de l'enfant est engagé ainsi que celui du tireur, qui a tenté de mettre fin à ses jours.

Un enfant de trois ans a été grièvement blessé et sa mère plus légèrement par des tirs, le 31 décembre dans l'après-midi à Algrange (Moselle), a appris l'AFP de source policière et auprès de la mairie, selon laquelle l'ex-conjoint pourrait être l'auteur des coups de feu.

La mère, gérante d'un salon de coiffure, ainsi que son enfant ont a été pris pour cible dans le salon, selon la source policière, confirmant une information de France Bleu Lorraine Nord. Les deux victimes ont été blessées, a ajouté la même source, précisant que le pronostic vital était engagé pour l'enfant. La mère tenait ce salon depuis le 7 décembre, a précisé la mairie.

L'enfant, transporté par hélicoptère au centre hospitalier de Nancy, a reçu «une balle dans la tête et son pronostic vital est engagé», a de son côté confirmé le maire Patrick Peron. «Le tireur a tenté de mettre fin à ses jours et est également hospitalisé», a-t-il ajouté.

Selon l'un de ses adjoints, Yvon Bonaldo, chargé notamment des questions de sûreté et qui s'est rendu sur place, la mère de l'enfant était en cours de séparation avec son conjoint, soupçonné d'être le tireur qui a tenté de se suicider à Florange (Moselle).

Selon le quotidien régional Le Républicain Lorrain, la mère et le tireur présumé sont tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Joint par l'AFP, le parquet de Thionville s'est refusé à toute déclaration dans l'immédiat.